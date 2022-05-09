Danışmanından, Kaftancıoğlu'un Suriyelilerin geri gönderilmesine ilişkin sözlerine açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz, Kaftancıoğlu'nun Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, Suriyeliler ile ilgili yaptığı tartışma yaratan açıklamalar üzerine bir açıklama yaparak, söz konusu ifadelere açıklık getirdi.

Poyraz, Cüneyt Özdemir'e mesaj olarak yaptığı açıklamada, "Kaftancıoğlu, Zafer Partisi'nin 'ülkemizde ne kadar sığınmacı veya göçmen varsa göndereceğiz' söyleminin gerçekçi olmadığını ifade etmiştir" dedi.

Poyraz, Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin tamamının gönderilmesinin veya gitmesinin mümkün olmayacağını dile getirdiğini ve bu nedenle entegrasyon çalışmaları yapılması gerektiğini söylediğini belirtti.