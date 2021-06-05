Daniska grubu üyeleri: O şöhret buraya gelecek!

Daniska’nın üyelerinden Deniz Bayrak, Evren Arkman ve Efe Demiryoğuran ile yüzümüzde gülümsemeyle başladığımız söyleşimize, hemen grubun 4. üyesi Gökhan Tümkaya’yı anarak devam ediyoruz. Grubun söz yazarı, bestecisi ve sosyal medya kanallarını da kendilerine has dili kullanarak yöneten Gökhan Tümkaya, Daniska’yı bu söyleşide ‘forvetsiz’ bırakmış. ‘Beşiktaş da forvetsiz çok maç kazandı, şampiyonluğu elden bırakmamaya kararlıyız’ diyor ekip, gülümsememizle devam ediyoruz.

Sanatçılarla ‘çok genç yaşta’ yakaladıkları şöhret tecrübelerini, son projeleri Keşke Meyhanesi’ni ve Daniska’nın kendine has tavrını bol kahkahalı, bol eğlenceli konuştuğumuz söyleşimiz yayında. İster izleyin, ister dinleyin!

Deniz Bayrak: Şöhret işlerin o kadar içinde olup, şöhret peşinde koşmadık

Kendilerine has sarkastik tavırlarını her işlerinde mutlaka yansıtan ekip, yakaladıkları veya yakalayacakları şöhreti de bu tavırla karşılıyor. Uzun zamandır tanışan, fakat birlikte müzik yapmaya çok geç başlayan ekip bu vakti en gerçek, en eğlenceli ve en verimli geçirmek istiyor. Grubun üyelerinden Deniz Bayrak, ‘Şöhretli işlerin hep kenarında bulunduk, sofrasında oturduk; şöhretin o kadar içinde olup, şöhret peşinde koşmadık. Hepimiz kız babasıyız, bizi gazetelerde görsünler istiyoruz.’ diyor. Daniska, 4 genç adamın sahnenin getirdiği şöhretle kavuşma ihtimalinden güç buluyor.

‘Biz müziğin bütün iddiasını bu iddiasızlığın üstüne kurmasını tercih ediyoruz; bu söylediğim bile çok iddialı’ diyen Efe Demiryoğuran, Daniska’nın bir yargı oluşturmaktansa gerçek ve samimi bir imaj yaratma amacında olduğuna değiniyor. Popüler kültürün dayattığı belleği hesaba katmadan üreterek, yıllardır yaptıkları işi yani müziği icra ederek ve kendileri olarak şöhreti bulacaklarından çok eminler, er ya da geç.

Evren Arkman: Çok güzel işlerin çok neşesiz yapıldığı bir ortamdayız, insanların pozitif duygulara ihtiyacı var

Sözü alan grup üyesi Evren Arkman, Daniska’nın herkesin ihtiyacı olan bir şeyi sağladığının altını mutlaka çiziyor. İnsanlık olarak zor deneyimler yaşadığımız dönemdeki hislerimiz ve üret(e)memelerimizin bize unutturduğu şeyleri hatırlatan Arkman, ’Çok güzel işlerin çok neşesiz yapıldığı bir ortamdayız, insanların pozitif duygulara ihtiyacı var’ diyor ve bu yolda desteklerini esirgemeyen sanatçı dostlarına da selamı eksik etmiyor.

‘İnsanlar bu dönem bir getirisi olmuyor diye müzik yayınlamıyor; aslında herkesin şu an buna ihtiyacı var’ diye ekliyor Arkman ve pandeminin çökmesiyle yarım kalmış yolculuklarına da bu konuyla değiniyoruz. 30 senelik arkadaşlıklarında en uzun ayrılığı yaşayan grup, dönemin imkansızlıklarını en iyi ‘Keşke Meyhanesi’ ismini verdikleri projeleriyle ifade ediyor. Uzun dönem planlarında Keşke Meyhanesi’ni fiziksel bir mekan olarak da hayata geçirecek olan Daniska, ‘Birbirimize kavuşma ihtimalimizi hatırlatan bir proje; elbette bir gün kavuşacağız’ diyor ayrılığın çabucak bitmesini umarken.

Daniska’dan açık çağrı: Tarkan’ın şarkısı hazır!

Son teklileri ‘Peki Ya Şimdi’den bahsediyoruz. Yaşar ile çalıştıkları parçada yine kendilerine has bir hikaye ve müzik videosu görmek de mümkün. Twitter’da başlayan diyaloglarla, resmen filizlendiğine tanık olduğumuz Peki Ya Şimdi, ‘Daniska’nın dost meclisine bir akşam konuk olmuş Yaşar’ hissi veriyor adeta, zaten verilmek istenen de bu.

Albüm hakkında ipucu almaya çalışırken, Tarkan’a açık çağrı yapıyoruz. ‘Tarkan’ın şarkısı hazır!’ diyen ekip, Ayşen Güven’e de bu işbirliği yaşandığı takdirde klip sözü veriyor. Tarkan’dan başlayıp, Bon Jovi’ye uzanan ihtimaller arasında gidip gelirken, ‘Ünlü olmak için yapmam dediğiniz şey nedir?’ sorusuna tam Daniska bir cevap veriyorlar: ‘Ünlü olmak için yapmayız dediğimiz şey, yok; o şöhret buraya gelecek!’