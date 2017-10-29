Danimarka'daki müzik parkında ağaçlar şarkı söylüyor...

Çevre düzenlemesine yaptığı yatırımlarla bilinen ve şehirlerindeki park alanları ile ünlü olan Danimarka’daki bir park alanı Avrupa’daki örneklerinden farklı bir özellik taşıyor. 1980 yılından bugüne şehre ziyarete gelen müzisyenlerle birlikte ağaç dikiminin yapıldığı parkta bulunan ağaçların önünde bir ses platformu yer alıyor. Ağaç dikimine katılan müzisyenleri onurlandırmak adına düzenlenen park sanatçıların şarkılarına ağaçların önündeki müzik listelerinde yer veriyor. Park içerisinde meşe ve kiraz ağaçları da bulunuyor.