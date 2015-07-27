Danimarka Faroe Adaları'nda balina katliamı!

Danimarka’ya bağlı özerk ülke Faroe Adaları’nda 250 balina, balıkçılar tarafından kıyıya doğru kovalandıktan sonra yerel halk tarafından vahşice öldürüldü. Britanya merkezli deniz hayvanları hakları savunucusu Sea Shepherd grubunun aktivistleri tarafından dün elde edilen görüntülere göre açıklarda yakalanan balina sürüsü, balıkçılar tarafından kıyıya sürüldü. Bu sırada kıyıda bekleyen halk, balinaların gelmesiyle ellerindeki bıçak ve zıpkınlarla hayvanları katletti, su tamamen kırmızı bir renge büründü. Danimarka’da balina avlanması yasak olsa da Faroe Adaları’nda böyle bir kanun bulunmuyor. Hatta balinaların avlanması ülke içinde bir gelenek. Her yıl yüzlercesinin öldürüldüğü ülkede balinalar yiyecek ve giyecek ürünlerinde kullanılıyor.