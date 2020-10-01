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Damperi açık unutan kamyon sürücüsü üst geçidin altında kalarak can verdi

01 Ekim 2020 10:55

Rusya’da kamyon sürücüsü yükünü boşalttıktan sonra damperi açık unuttu. Damperin üst geçidi devirmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü ezilerek hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ekaterinburg şehrinin Çelyabinsk yönündeki yan yolda bulunan bir şantiyeye yük boşaltan kamyon şoförü, damperi kapatmayı unuttu. Ana yola kadar bu şekilde gelen ve hızlanan sürücü, üst geçidi açık damperle devirdi. Kamyonun ön kısmı tamamen ezilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Sürücü ezilerek öldü

Yapılan incelemeler sonucu kamyon sürücünün olay yerinde ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazadan sonra Çelyabinsk-Ekaterinburg, M-5 karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açılırken Ekaterinburg Soruşturma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, üst geçitte hiçbir yayanın olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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