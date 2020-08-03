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Yetişkinlere haber, çocuklara masal anlatıyor

03 Ağustos 2020 11:09

Korona salgını, bir yandan hayatı kısıtlarken, öte yandan kısıtlı hayat içinde yaratıcılığı da arttırdı.

Almanya’da gazeteci ve haber spikeri olarak çalışan Damla Hekimoğlu, salgının zirveye ulaştığı, çocukların neredeyse evden çıkmadığı dönemde, onlara masallar okuyarak hayatlarını zenginleştirmeye çalıştı.

Hekimoğlu, masalları okurken, hem krizi unuttuğu hem de çocuklara ve ailelere yardım etmekten haz duyduğunu söylüyor. Masallarını Youtube kanalında yayınlayan Damla Hekimoğlu ile WDR-COSMO-Köln Radyosu’ndan Fulya Canşen'e konuştu. 

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