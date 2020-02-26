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Damadından Erdoğan'a: İyi ki doğdunuz sayın Cumhurbaşkanımız

26 Şubat 2020 10:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aynı zamanda damadı da olduğu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı.

Albayrak, 'iyi ki doğdun milletin adamı' etiketiyle yaptığı paylaşımına, "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz sayın Cumhurbaşkanımız..." notunu düştü. 

Videoda, Erdoğan'ın 'Her dem yeniden doğarız' şiirini okuduğu duyulurken 15 Temmuz süreci ve şehitlerde yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile'dir.

1994 ve 97 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yapan Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Genel Başkanı seçildi.

Erdoğan, partisinden 22. dönemde Siirt, 23. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 59 ve 60. Hükümette Başbakanlık görevini yürüttü. 61. Hükümette üçüncü defa Başbakanlık görevini üstlendi.

Erdoğan, Emine Erdoğan ile evli ve 4 çocuk babasıdır.

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