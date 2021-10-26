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Damadı una bulayıp el arabası ile gezdirdiler

Gelin: Keşke kafasında yumurta kırmasalardı. Acıdım

26 Ekim 2021 10:02

Damadı önce una buladılar, sonra ise el arabası ile sokak sokak gezdirdiler.

Bursa'nın İznik ilçesinde hemşire Damla Göl ile yat kaptanı Batuhan Alp, ilginç bir düğünle dünya evine girdi.

Düğünde gelin alma sırasında damat Batuhan Alp'in arkadaşları, damadın başında yumurta kırdı, un döktü, damacana ile üzerine su döktü. Bununla yetinmeyen damadın arkadaşları Batuhan Alp’in üstünü yırttı, ağzına emzik verdi, damada göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Batuhan Alp, son olarak arkadaşları tarafından el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi. 

 

bursadüğünDamadı una bulayıp el arabası ile gezdirdiler

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