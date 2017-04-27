Dalida filminin fragmanı

Kahire'de doğan ve henüz 23 yaşındayken Paris Olympia'da ilk konserini vererek şöhret basamaklarını tırmanan Dalida'nın hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Lisa Azuelos otururken, senaryosu da Azuelos ve Dalida'nın kardeşi ve yapımcısı olan Orlando'ya ait. Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti'nin canlandırdığı filmde Dalida'nın sadece Gigi L'amoroso (Aşkı Bulacaksın) ile uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda içsel bir arayışla çıktığı Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden parlaması, sıra dışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının öyküsü anlatılıyor.