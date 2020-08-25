Dakikalarca keşif yaptı güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan şahıs önce kameralara, daha sonra polis ekiplerine yakalandı. Evin etrafında dakikalarca keşif yapan şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir şüpheli, evin etrafında dakikalarca keşif yaptıktan sonra hırsızlık yapıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan asayiş ekipleri, güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.