Dakikalar içinde 150 bin liralık soygun böyle görüntülendi

Avcılar’da bilgisayar dükkanına giren 3 hırsız, vatandaşların bağrışmalarına ve uyarılarına aldırmadan dakikalar içerisinde yaklaşık 150 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı. Hırsızlık anları bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken bir şüphelinin kendisini uyaran vatandaşların aşağıya inmemesi için apartman kapıyı tutması ise dikkat çekti.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir bilgisayar dükkanında sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Siyah renkli ticari bir minibüs ile gelen 4 hırsızın 3’ü dükkanında kapısını levye ile kırarak açtıktan sonra içeride bulunan bilgisayar ve diğer elektronik malzemeleri arabaya yüklemeye başladı.

Alarmın ötmesiyle birlikte vatandaşlar camlara çıkarak hırsızlara bağırdı. Bağrışmalara aldırmayan hırsızlar dakikalar içerisinde piyasa değer yaklaşık 150 bin lirayı bulan bilgisayara ve elektronik eşyayı çalıp kaçtı.



Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Komşularının uyarısıyla dükkanına gelen işletmeci, “5 buçuk civarlarıydı hırsızlar kesiciler ile geliyor dükkana giriyor. Levye ile kapıyı açıyorlar. İçerideki ürünlerin çoğu da müşteriye ait olan ürünler. Aşağı yukarı 140 bin 150 bin civarında üründü. Buradaki arkadaşlar cep telefonu ile çekmişler görüntüleri. Kapıyı tutmuşlar üsttekiler müdahale edince. Şişe atmışlar çiçek atmışlar komşular bağırmış ama yine de yağmalayıp kaçıyorlar” dedi.

Kaynak: İHA