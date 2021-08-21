T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Daire 16' sosyal medyanın gündeminde: Sokak köpeğinin alınması için belediyeyi arayanlara isyan etti

"Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Biraz insan olun ya"

21 Ağustos 2021 10:06

T24 Video Haber Merkezi

Sosyal medyada, beslediği sokak köpeğini istemeyen mahalle sakinlerine isyan eden bir kişinin videosu gündem oldu.

Beslediği köpeğin, belediye tarafından alınması için ihbarda bulunulduğunu öğrenen apartman sakini, isyanını  "Sokağın köpeğini, herkesin baktığı ve hiç kimseye zararı olmayan köpeği, alsınlar diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Biraz insan olun ya. Kime zararı var bu köpeğin" sözleriyle dile getirdi. 

İsyanını dile getirirken köpekle sorunu olanın kendisiyle görüşmesini söyleyen ve 'Daire 16'dayım, adım İbrahim Kaya" diyen kişiye destek mesajları yayınlayan hayvanseverler de 'Daire 16' başlığı altında paylaşımlar yaptı. Yayınlanan destek mesajları ile video kısa sürede 'Daire 16' başlığıyla Twitter gündemine girdi. 

Twitter'da Eray Efe isimli Twitter adresinden yayınlanan videonun nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir bilgi ise paylaşılmadı. 

daire 16ibrahim kayahayvanseversokakı köpeğiköepk isyanıdaire 16 gündemitwitter

Diğer Videolar

Esenyurt'ta mağazadan 3 milyon 100 bin liralık cep telefonu hırsızlığı

Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi

Vatandaş: Üniversiteli çocuğuma aylarca ev arayıp 3 bin liraya bodrum kat buldum; Cumhurbaşkanı sadece bir gün bizim hayatımızı yaşasın

Ankara Tiyatroları’nın sezon açılışı yapıldı; "Sanatçılarımızı özledik, hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz"

Binali Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel’in türküsünü söyledi

Çin'de geliştirilen 'evcil robot hayvan'lara ilgi artıyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24