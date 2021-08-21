'Daire 16' sosyal medyanın gündeminde: Sokak köpeğinin alınması için belediyeyi arayanlara isyan etti

T24 Video Haber Merkezi

Sosyal medyada, beslediği sokak köpeğini istemeyen mahalle sakinlerine isyan eden bir kişinin videosu gündem oldu.

Beslediği köpeğin, belediye tarafından alınması için ihbarda bulunulduğunu öğrenen apartman sakini, isyanını "Sokağın köpeğini, herkesin baktığı ve hiç kimseye zararı olmayan köpeği, alsınlar diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Biraz insan olun ya. Kime zararı var bu köpeğin" sözleriyle dile getirdi.

İsyanını dile getirirken köpekle sorunu olanın kendisiyle görüşmesini söyleyen ve 'Daire 16'dayım, adım İbrahim Kaya" diyen kişiye destek mesajları yayınlayan hayvanseverler de 'Daire 16' başlığı altında paylaşımlar yaptı. Yayınlanan destek mesajları ile video kısa sürede 'Daire 16' başlığıyla Twitter gündemine girdi.

Twitter'da Eray Efe isimli Twitter adresinden yayınlanan videonun nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir bilgi ise paylaşılmadı.