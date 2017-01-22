Daily Mail: Clinton hiç değişmiyor; Ivanka Trump'a bakarken Hillary'e yakalandı!

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında eski başkan Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton arasında yaşanan ilginç bir an kameralara takıldı. Bill Clinton'ın büyük bir hayranlıkla Ivanka Trump'a bakarken eşi Hillary'e yakalandığı iddia edildi. Görüntülerde Bill Clinton muzip bir ifadeyle dudaklarını ısırarak bir yere baktığı görülüyor. Eşinin uzun süre aynı yere dikkat kesildiğini fark eden Hillary Clinton sinirli bir ifadeyle eşine bakmaya başlıyor. Sosyal medyada iddia edildiğine göre Bill Clinton o sırada Trump'ın kızı Ivanka Trump'a bakıyordu. İngiliz Daily Mail gazetesi de bu iddiaları haberleştirerek, Clinton’ın “hiç değişmediği” yorumunu yaptı.