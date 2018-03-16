Daha önce "Sohbeti dinlenmez" demişti; Cübelli Ahmet, Nurettin Yıldız'la buluştu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Sohbeti dinlenmez" dediği Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti. Ünlü'nün ziyaretinde İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve İslamcı Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek de yer aldı. Cübbeli Ahmet, “Nurettin Yıldız ‘Allah gökte mi yerde mi hala alimler bu işi halledemedi' diyerek ehli sünnet itikadını dışlamıştır!” notuyla paylaştığı videoda Nurettin Yıldız'ı "ehli sünnet dışı ilan ederek" şöyle konuşmuştu: “O da diyor ki 'Allah yerde midir gökte midir' sorusuna, 'Bu iş ihtilaflıdır diyen adam ehli sünnet olur mu?' diyor. Ben Nurettin Hoca'nın böyle bir konuya girdiğini veya cevap verdiğini bilmiyorum. Bir sitesi var herhalde her şeye fetva veriyor. Ben de dedim ki sesini arayın. Sesini bulamayınca dedim o zaman resmi bir adresi vardır herkesin. Resmi adresinden yayınladığı bir fetva vardır. Bunun üzerine getirdiler fetvayı. Çok büyük bir sıkıntı doğdu. ‘Bazı Müslümanlar Allah her yerdedir diyor, bazı Müslümanlar göktedir' diyor doğrusu hangisidir demiş soruyu soran. Cevap ise ‘Bu asırlardan beri tartışılıyor.! Hobbala... Allah ne yerdedir ne göktedir, Allah mekandan münezzehtir. Tartışıldığını bile ilk duyuyorum. Tartışılıyor Vahabilerle Ehli Sünnet arasında tartışılıyor. Ehli Sünnet arasında böyle bir tartışma yok. “Bir hoca böyle konuşmaz" ‘Bu meseleyi kimse halledemedi' diyor. Böyle bir din olabilir mi? Allah'ımızın sıfatıyla ilgili bir konuyu kimse halledememiş. İlmi bir cevap değil bu. Bir hoca böyle konuşamaz. Bizim dinimizde bu konu açıktır. ‘Ehli sünnete göre 2 görüş var' diyor. İbni Teymiyye'nin görüşünü Ehli sünnet görüşü olarak empoze ediyor halka. Bir tanesine göre Allah göktedir diyor. Ehli sünnette böyle diyen bir alim yok. Millete yanlış bilgi vermeyelim. O zaman açıkça söyle. Ben bir kitap hazırlıyordum zaten. ‘Allah gökte değil' kitabın adı." “Dinlemenize ben fetva vermem" Cübbeli Ahmet, “İhsan Şanocak, Metin Balkanlıoğlu ve Mehmet Talu gibi Hocalarımız Asla Nurettin Yıldız ile Kıyas Edilemez!” notuyla paylaştığı videoda ise, “Kimleri dinleyeceğimize dikkat edelim. Kimlere fetva soracağımıza dikkat edelim. Allah muhafaza da koca karıların, nenelerin bildiği Allah gökte değil, Allah mekandan münezzehtir şeyini bile bu hala halledilmedi, gökte diyen de Allah'a hürmet ediyor diye konuşan yazan bir kimseyi dinlemenize ben fetva veremem. Çünkü itikadi konu. Ben burada durmak zorundayım” ifadelerini kullanmıştı.