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Daha önce 1 milyon dolar değer biçmişti; işte Nusret'in altınla boyadığı taş için istediği para

Nusret, altınla boyadığı taşıyla poz vererek, taşın fiyatının 2 milyon dolar olduğunu söyledi

14 Ağustos 2020 14:28

Nusret Gökçe, geçen yıl Mykonos'ta spor yaparken kullandığı 10 kiloluk taşına gösterilen ilgi nedeniyle İstanbul'a getirmiş ve camekan içine alıp restoranında sergilemeye başlamıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, Nusret, şimdi de altınla boyadığı taşıyla poz vererek, taşın fiyatını 2 milyon dolar olduğunu söyledi.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçen yıl Mykonos’ta spor yaptığı 10 kiloluk taş, hayranlarından ilgi görünce İstanbul’a getirmişti.

Nusret, restoranına yaptırdığı bir camekan içinde sergilediği taşa da 1 milyon dolar fiyat biçmişti.

Henüz alıcı çıkmayan taşı şimdi de altınla boyayan Nusret, “Fiyat 2 milyon dolara çıktı” diyerek meşhur taşıyla poz verdi. Nusret’in bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı kullanıcılar ise “Niye öyle ucuz abi” , “Abi taş olan hanginiz çözemedik” gibi yorumlar yaptı.

 

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