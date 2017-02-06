Dağda mahsur kalan öğretmen: Bu milletin başına ne geldiyse cahillikten geldi!

Antalya'da müzik öğretmeni 25 yaşındaki Özgün Doğan, tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Olay, Kepez ilçesinin Çankaya Mahallesi'nde, Barış Manço Bulvarı üzerindeki Masadağı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Özgün Doğan, saat 15.00 sıralarında Masadağı'na tırmanmak istedi. Tek başına tırmanış gerçekleştiren Doğan, yaklaşık 25 metrelik kayalığın 20'nci metresine geldiği sırada ne yukarı çıkabildi, ne aşağı inebildi. Özgün Doğan, cep telefonuyla aradığı arkadaşına kayalık üzerinde mahsur kaldığını bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen arkadaşı bir şey yapamayacağını anlayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özgün Doğan'a önce merdiven uzattı. Merdiven kısa kalınca itfaiye eri kayalığın yamacına çıkarak ip yardımıyla indi. Bir itfaiye eri de kurtarma çalışmasına yukardan destek verdi. Bu sırada Doğan'ın "Bu milletin başına ne geldiyse cahillikten geldi" sözleri, kendisini izleyenleri güldürdü. Doğan, itfaiye erinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.