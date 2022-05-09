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Dağa tırmanırken ayağını kırıp mahsur kalan turist, Skorsky ile kurtarıldı

Sivri Dağa tırmanmak için yola çıkan 3 turistten biri, ayağını kırarak dağda mahsur kaldı

09 Mayıs 2022 22:41

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Sivri Dağa tırmanmak için yola çıkan 1’i kadın 3 turistten biri, ayağını kırarak dağda mahsur kaldı. Mahsur kalan Amerikan vatandaşı, Aydın’dan gelen arama-kurtarma teçhizatlı Skorsky Helikopter ile kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, Sivri Dağa 3 yabancı uyruklu şahsın tırmandıkları esnada 1 şahsın ayağının kırılarak mahsur kaldığı bildirildi. 1 JAK timi, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1 Asayiş Timi, 1 AFAD ekibi ve 1 UMKE ekibi tarafından mahsur kalan şahısların kurtarılması ile ilgili arama kurtarma faaliyetine başlanıldı.

Kurtarma çalışmaları esnasında yaralı Amerikalı turistin ayağında 3 adet kırık olduğu bilgisi alınması üzerine Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından 1 adet arama-kurtarma teçhizatlı Skorsky Helikopter görevlendirildi.

Mahsur kalan şahıslar saat 12.50 sıralarında bulundukları alandan kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Amerikalı turist Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (İHA)

AntalyaSivri DağAmerikalı turistSkorskyHelikopter

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