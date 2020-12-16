T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza

16 Aralık 2020 11:08

Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini avlayan 3 şahıs yöre sakinlerinin ihbarı, ekiplerin çalışması ile yakalanıp 83 bin 331 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür İlçesi’ne bağlı Süleyman Uşağı Köyü’ne Erzincan’dan birden fazla araçla gelen şahıslar, koruma altında bulunan dağ keçilerinden birini vurdu. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine avcılar, keçiyi bırakarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, kaçan 3 şahsı kısa sürede yakaladı. Jandarmada tarafından ifadeleri alınan ve Erzincan'dan geldikleri belirlenen 3 kişiye tazminat bedeli olarak 27 bin 777 TL'den 83 bin 331 TL ceza kesildi. Ayrıca, şahıslara tazminat bedelinin yanı sıra idari para cezası da uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan şahısların keçi avına farklı araçlarla gelip organize şekilde avlanma yaptıkları ileri sürüldü.

ETİKETLER

dağ keçisicezatunceliavavcılık

Diğer Videolar

Kadıköy halkı balkonlarda; Boğaziçililere 'tencere tava' desteği

Gözaltına alınan genç aracın camına burnuyla 'ambulans' yazdı; "1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar"

Boğaziçili öğrencilere destek eyleminde polis gençleri böyle gözaltına aldı

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek; ilk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık"

Boğaziçililere destek veren bir kişi polis tarafından böyle yumruklandı

Kadıköy halkı, Boğaziçililere destek verenleri böyle alkışladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor...

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu yardımcısını 4 hafta sonra...

Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı:  Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın...

Millî Eğitim Bakanı, yüz yüze eğitim sürecine geçiş kararlarını açıkladı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: AK Parti yüzde 40'ı geçmez, kutuplaşmanın sınırına gelindi;...

"5500 lira alıyorum; bereket versin, neden gençler çalışmıyor" diyen vatandaşa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24