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Cüzdanındaki dövizi gösteren adamdan ekonomiden dert yanan gence: Baban çalışsaydı, adam olsaydı

“Çalışmıyorsan suçlu ben değilim memleketin değil”

24 Ekim 2021 14:57

'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalının Antalya'da gerçekleştirdiği sokak röportajı sırasında tepki çeken anlar yaşandı. Cüzdanındaki dövizleri gösteren bir adam ekonomiden dert yanan gence "Baban çalışsaydı, adam olsaydı" dedi. 

Sokak röportajı sırasında kendisine yöneltilen “Dolar yükseldi, ne düşünüyorsunuz” sorusuna cevap veren gence “Sen 2000'li yıllar öncesini biliyor musun? Neyi kötü lan bu memleketin” diyerek karşılık veren adam dikkat çekti.

Genç, “Memleket kötü değil memleketi yönetenler kötü” deyince adam, “Para bol oğlum, Sen çalışmadı isen ben ne halt yapayım. Bak parayı görüyor musun yabancı para dolu cebimde 20 bin liralık telefon var” diyerek dövizlerle dolu cüzdanını gösterdi.

Adam, “Çalışmıyorsan suçlu ben değilim memleketin değil” diyerek insanların çalışmadığını savununca gençten “Okumam gerekiyor çalışmam değil” yanıtı geldi.

Adam bu sefer de “Baban çalışsaydı, adam olsaydı. Ülkeyi kötülemeyin” sözleriyle sokaktaki herkesin tepkisini topladı.

gurbetçisokakröportaj

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