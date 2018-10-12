Çürümeye terkedilmiş klasik aracı 150 bin TL harcayarak bambaşka bir hale getirdi

Tokat'ta kafe işletmeciliği yapan Davut Araz, 3 yıl önce tatile gittiği Antalya'da çürümeye terk edilmiş 1975 model klasik otomobili 24 bin liraya satın aldı. İnternetten araştırmalar yapan Araz, sanayi esnafı arkadaşlarının desteğiyle 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü. Kent merkezinde kafe işleten Davut Araz (28), 3 yıl önce yaz tatili için Antalya'ya gitti. Otomobil meraklısı olan Araz, şehirde gezerken çürümeye terk edilmiş 1975 model Buick Regal marka klasik otomobili gördü. Çevreden soruşturarak aracın sahibine ulaştı. Otomobil sahibi ile pazarlık yapan Araz, 24 bin liraya satın alarak çekici yardımıyla Tokat'ta getirdi. Oto Sanayi Sitesindeki esnaf arkadaşlarının da yardımıyla 3 yılda 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü.