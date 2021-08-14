Cüneyt Özdemir: Eğer bir vali Audi A8’e biniyorsa ben IBAN'a para mara atmıyorum

YouTube’dan yaptığı yayında sel felaketine ilişkin konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir, vali, kaymakam, rektör gibi kamu görevlilerin lüks araçlar kullanmasına tepki gösterdi. Özdemir, "Eğer bir vali Audi A8’e biniyorsa ben IBAN'a para mara atmıyorum" dedi.

Karandeniz'de yaşanan sel felaketini yorumlarken Rize Valisi'ne ait olduğu iddia edilen Audi A8 marka arabanın görüntüsünü gösteren Özdemir, "Bir yandan 10 bin kişilik kasabayı sel basmış IBAN isteniyor bir yandan lüks arabalar cirit atıyor" diye konuştu.

Özdemir, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek "Böyle bir israf olduğunu biliyoruz. Ya hep beraber tasarruf yapalım ya da hiç bu işlerde bize sormayın" dedi.