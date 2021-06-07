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Cüneyt Özdemir: Turizm Bakanı 'aşılandım' videosu için "Benim de içime sinmemişti" dedi

"Yayınlandıktan 2 saat sonra kaldırılmasını ben istedim ve kaldırıldı' dedi"

07 Haziran 2021 15:59

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yayında Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile tepki çeken 'aşılandım' videosuna ilişkin görüşmesini anlattı. Özdemir, Ersoy'un video için kendisine "Benim de içime sinemdi" dediğini söyledi. 

Özdemir şunları söyledi;

"Biliyorsunuz bu maskeli reklamı ben de eleştirmiştim. Turizm Bakanı 'Biz milli bir reklam ajansı kurduk. Bu da sadece bakanlığa bağlı değil, turizm sektörünün önde gelen isimlerinin yaptığı bir ajans. Kararları onlar veriyor. Profesyoneller yapıyor. Benim de içime sinmedi. Zaten ben yapılmasını istemiyordum. Yayınlandıktan 2 saat sonra kaldırılmasını ben istedim ve kaldırıldı' dedi."

 

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