Cüneyt Özdemir: Sürekli rakı bardağı gösteren adamlar var; 'Atatürkçüyüm' diyorlar, hayır sen gerizekalısın

Youtube kanalında bir anısını anlatan gazeteci Cüneyt Özdemir, bir balıkçıda çekilen fotoğrafının altına "Rakılar masa altı" şeklinde bir yorum geldiğini söyledi. Özdemir, "Sürekli rakı gösteren adamlar var; 'ben Atatürkçüyüm' diyorlar. Hayır sen gerizekalısın onu gösterdiğin için" dedi.

Özdemir şunları söyledi;

"Rakı sevmiyorum, ağır geliyor bana. Öyle bir noktaya geliyorsun ki; 'ben rakı içiyorum' diyen adamlar var. Sürekli rakı gösteren adamlar var; 'ben Atatürkçüyüm' diyorlar. Hayır sen gerizekalısın onu gösterdiğin için. Rakıyı aşağıya koyunca ben sizden değilim mi demek oluyor. Sadece fermante uzum süyüm bitmişti. Böyle kodların hastasıyım."