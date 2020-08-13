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Cüneyt Özdemir: Sürekli rakı bardağı gösteren adamlar var; 'Atatürkçüyüm' diyorlar, hayır sen gerizekalısın

"Rakı sevmiyorum, ağır geliyor bana"

13 Ağustos 2020 17:00

Youtube kanalında bir anısını anlatan gazeteci Cüneyt Özdemir, bir balıkçıda çekilen fotoğrafının altına "Rakılar masa altı" şeklinde bir yorum geldiğini söyledi. Özdemir, "Sürekli rakı gösteren adamlar var; 'ben Atatürkçüyüm' diyorlar. Hayır sen gerizekalısın onu gösterdiğin için" dedi. 

Özdemir şunları söyledi; 

"Rakı sevmiyorum, ağır geliyor bana. Öyle bir noktaya geliyorsun ki; 'ben rakı içiyorum' diyen adamlar var. Sürekli rakı gösteren adamlar var; 'ben Atatürkçüyüm' diyorlar. Hayır sen gerizekalısın onu gösterdiğin için. Rakıyı aşağıya koyunca ben sizden değilim mi demek oluyor. Sadece fermante uzum süyüm bitmişti. Böyle kodların hastasıyım."

 

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