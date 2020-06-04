T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cüneyt Özdemir: Polis karşıtı muhalif gerzekler başına iş gelince hemen 155'i arıyor

04 Haziran 2020 11:49

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube'da yaptığı yayında polis karşıtları için 'gerzek' ifadesini kullandı. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerden bahsederken New York'ta görev yapmış eski bir polisin yazısını okudu. Özdemir, yazıda polis memurunun 'Polisler, kendilerine yönelik duyulan düşmanlığı hiç bu kadar hissetmediklerini söylüyorlar, Mağdur durumdalar. Ülkedeki polis memurlarının çoğu meslek hayatını kurşun sıkmadan bitiriyor" sözlerini okudu. 

Bu yazının ardından Özdemir, ABD'deki polis karşıtlığına Türkiye üzerinden bakarak, "Bizde de bazı gerzekler var. Hayatını polis karşıtlığına kurmuş, niye adam çünkü muhalifim, polisten nefret ediyorum' diyor. Yarın bir gün hırsız evine gelince, başına bir iş gelince hemen polisi arıyorsun. Bizdeki bazı muhalifler muhalif filan değil gerzek. Devletten nefret ediyorum diyorlar. Nerede yaşayacaksın diyorsun 'komünde' diyor. La git..." ifadesini kullandı. 

 

 

ETİKETLER

cüneyt özdemirpolisabdügeorge floydprotestoeylemşiddetabdgazeteci

Diğer Videolar

Stromboli Yanardağı'nda patlama anları...

Sabiha Gökçen'de uyuşturucu operasyonu; 17 kilo esrar yakalandı

Cüneyt Özdemir'den AKP'li Ünal'a tepki: Beni Netflix lobisine atamış!

Arnavutköy'de vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım

Yanan evden yaşlı çiftin kurtarılma anı kamerada

Amasya'da kaçak kazıda ortaya çıkan 1800 yıllık 'elma mozaiği' sergilenmeye başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Metroda şarkı söyleyen vatandaşın boğazını sıktı; "Ben diyorsam susacaksın"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Pandemi sürecinde kadınlar erkeklere oranla daha fazla işten çıkarılmaya başlandı"...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

AKP'li Metiner, İçişleri Bakanlığı'na FETÖ'cülerin yerleştirildiğini söyledi; Soylu canlı yayına...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Nagehan Alçı'dan eşine: Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Metroda şarkı söyleyen vatandaşın boğazını sıktı; "Ben diyorsam susacaksın"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24