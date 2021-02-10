Cüneyt Özdemir: İstiklal'de İmamoğlu'na rastladım; normal şartlarda konvoyunu caddeye sokmak yerine yürüyordu

10 Şubat 2021 13:56
T24 Haber Merkezi
Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Taksim'de yürürken ve esnafla şakalaşırken rastladığı anları paylaştı. Özdemir, "Normal şartlarda konvoyunu caddeye sokup, kitabevinin önünde inmek yerine yürüyordu" dedi.
Özdemir paylaşımına "Dün İstiklal caddesinde sayın @ekrem_imamoglu‘na rastladım. Sanırım Mephisto kitabevine gidiyordu. Normal şartlarda konvoyunu caddeye sokup, kitabevinin önünde inmek yerine yürüyordu. Esnafla şakalaşıp isteyenlerle fotoğraf çektirmesini (rahatsız etmemek için) uzaktan izledim..." notunu düştü.
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