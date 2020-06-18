Cüneyt Özdemir'den tepki çeken 'otobüste yaslama' sözlerine açıklama: Dil sürçmesinden vurmaya çalışıyorlar

Ahmet Şık ile yaptığı tartışmayla şu sıralar gündemde olan Cüneyt Özdemir'in bir videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Cüneyt Özdemir'in toplu taşıma aracında yaşadığı olay ve bunu anlatış biçimi tepki çekti.

Toplu taşımada yaşadığı bir olayı dile getiren Özdemir'in 'Kadınlar dedi ki yaslarsa Cüneyt Özdemir yaslasın' sözleri ve olayı anlatırken takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu.

Özdemir'in, tepki çeken videosunda kullandığı ifadeler şöyle: "Arkadan itiyorlar önümde genç de bir kız var, kadın herhalde döndü bana dedi ki 'Beyefendi yaslayıp durmayın!' Ben de dedim ki 'Aa! Ben mi yaslıyorum.' O sırada ortada oturan iki tane kadın da dedi ki 'Ne var canım yaslarsa Cüneyt Özdemir yaslasın!"

Öte yandan Cüneyt Özdemir, söz konusu video ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. "Troll şampiyonluğunu bana bel altı vurmak için kuduran Belediye Maaşlı loser gazetecilere vermemiz lazım" diyen Özdemir, "30 yıl hemen her gün canlı yayına çıkan beni bir dil sürçmesinden vurmaya çalışıyorlar. Vay efendim 'Kız mı demişim Kadın mı' demişim. Yahu bunlar gerçekten sadece vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı. Bunların çalıştığı izlenmeyen (güya muhalif) kanallara para akıtan CHP'li Belediyelere sesleniyorum. Paranızı bu gerizekalılara harcamayın. Daha yetenekli yandaşlar bulabilirsiniz kendinize!" ifadelerini kullandı.