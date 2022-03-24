Cüneyt Özdemir'den İhsan Şenocak'a: Ben de uçakta yobaz insanların yanında oturmak istemiyorum 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ilahiyatçı yazar ve bir dönem Diyanet'in çeşitli kademelerinde çalışan İhsan Şenocak'ın uçakta ikram edilen alkollü içeceklere ilişkin olarak söylediği sözlere tepki gösterdi. Şenocak'ın "Meyhaneye çevirmişler uçağın içini. Ben yanımda ayyaş bir adamla gidemem kardeşim" sözlerine karşılık olarak Özdemir, "Ben de uçakta denk gelirsem yobaz insanların yanında oturmak istemiyorum" dedi.

İlahiyatçı yazar İhsan Şenocak'ın uçakta ikram edilen alkollerle ilgili açıklamalarına sosyal medyadaki tepkilerden sonra Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi. Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında Şenocak'ın açıklamalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen ilahiyatçıymış. Ben de uçakta denk gelirsem bu beyefendinin yanında oturmak istemiyorum. Çünkü ben de aydın insanlarla uçmak istiyorum. Uçağa biniyorsun yanında yobaz bir insan var. Rahatsız oluyorsun."

Şenocak'tan, Özdemir'e cevap

Şenocak, Cüneyt Özdemir'in programının videosunu Twitter hesabından paylaşarak "Cüneyt Özdemir! Uçakta ki sarhoşların kadınları taciz haberlerinden sonra ailenden bir KADINI sarhoşun yanında uçurur musun?! Sarhoşun yanına oturmak ya da eşini oturtmak AYDIN olmaksa YOBAZ olmayı büyük bir ŞEREF kabul ederim!" yanıtını verdi.

Özdemir ise Şenocak'ın paylaşımının altına şu yorumu yaptı:

"İhsan Şenocak! (sizin style giriş yapayım) Ayrı dünya görüşlerinde olabiliriz ama her içki içen hemen sarhoş olmaz. Korkmayın! Laik bir ülkede yaşarken bu kadar rahatsız oluyorsanız uçağa binmeyin. Mesele kadın meselesi değil egzajere etmeyin (yemezler). O 'ki' de ayrı yazılmaz!"