Cüneyt Özdemir'den Ankara'ya yürüyen Soma madencileri için Soylu'ya çağrı: Devletin cemal yüzünü göstersin

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Manisa’da tazminat hakları yıllardır ödenmeyen ve seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek istemelerine rağmen engelle karşılaşan madenciler için gazeteci Cüneyt Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Özdemir, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya da sesleniyorum. Deprem mi var, Soylu orada, Soylu her yerde, bir çağrıda bulunuyorum; madencileri de bir ziyaret etsin. Devletin cemal yüzünü göstersin" dedi.

Soma Uyar Madencilik işçileri, yıllardır ödenmeyen tazminat hakları için Ankara'ya yürümek istedi. Yürüyüşün polis engeline takılmasının ardından Kamil Kartal isimli madencinin akşam karanlığında polislere doğru yaptığı konuşma gündem oldu. Madenci, engelleme ve gözaltılara "Bir işverene, tek adama gücü yetmeyen devlet, şimdi gücünü bizde sınıyor. Öyle mi alay komutanı? Vallahi de korkmuyoruz, billahi de korkmuyoruz sizden” diyerek tepki gösterdi. Yayınında Kamil Kartal'ı konuk eden Cüneyt Özdemir madenciye "Size gereçekten bu kelimeleri mi kullanıyorlar. 'Ezeriz, geçeriz' mi diyorlar?' diye sordu.

Madenci Özdemir'in sorusuna şu yanıtı verdi;

"Biz çadırlarda yatıyorduk. 'Alay komutanı çağırıyor sizi' dediler bize. 'Size yarım saat veriyoruz. Siz devletin ne olduğunu göreceksiniz. Ya Soma'ya geri dönersiniz ya da ezer, geçeriz' dediler."

"Enerji Bakanı'na sesleniyorum' diyen Özdemir, "Yani 600 işçinin derdini çözemiyorsanız dünyanın diğer ucunda en büyük doğalgaz rezervini bulsanız anlamı yok" diye konuştu.

Özdemir konuşmasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslendi. Özdemir, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya da sesleniyorum. Deprem mi var, Soylu orada, Soylu her yerde, bir çağrıda bulunuyorum; madencileri de bir ziyaret etsin. Devletin cemal yüzünü göstersin" dedi.