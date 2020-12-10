Cüneyt Özdemir: Amedspor'a yapılanlar ırkçılık değil mi?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Paris Saint-Germain - Başakşehir arasında salı günün oynanan maçın henüz başında, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasının ardından gündeme gelen ırkçılık konusuna değinerek "Amedspor'a yapılanlar ırkçılık değil mi?" diye sordu.

Türkiye'de yapılan ırkçı söylem ve tutumlara değinen Özdemir, Aleviler, Ermeniler, Kürtler ve Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleri de hatırlatarak "Bizde ırkçılık yok mu?" dedi.