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Cüneyt Özdemir AKP'ye alternatif gördüğü partiyi açıkladı: Ana akımın bir parçası oldu

"İyi Parti artık ana akımın bir parçası oldu, şu anda AK Parti’ye alternatifler"

18 Aralık 2020 11:24

Youtube kanalından yayınlara devam eden Gazeteci Cüneyt Özdemir, İyi Parti ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Özdemir, “İyi Parti acayip bir sıçramada. İyi Parti artık ana akımın bir parçası oldu. Şu anda AK Parti’ye alternatifler” ifadelerini kullandı.

İyi Parti’nin önemli bir sıçramada olduğunu ve hükümete alternatif konuma geldiğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"İyi Parti acayip bir sıçramada. Artık İYİ Parti ana akımın bir parçası oldu. Eskiden MHP’nin bir alternatifiydi, her geçen gün benim gördüğüm kadarıyla AK Parti’nin bir alternatifine dönüşüyor. Merkez Sağın önemli bir oyuncusu haline geliyor. Büyük başarı. Sıfırdan böyle bir partiyi kurup, MHP ekseninden çıkarıp, başka kitlelerin umudu olmayı başarmak, Meral Akşener ve ekibinin büyük başarısı. Diyebilirsiniz ki, ‘aa biz onları kabul etmiyoruz, sevmiyoruz…’ Sev, sevme. Realite bu yani. Önce bu realite ile barışın.”

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