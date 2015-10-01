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Cüneyt Özdemir, Ahmet Hakan'ı ziyaret etti: Bu saldırının arkasında...

01 Ekim 2015 21:08

Dün gece saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Hakan'ı ziyaret eden Cüneyt Özdemir gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdemir, 'Bu saldırı sadece Ahmet Hakan'a yönelik bir saldırı değil. Pek çok kişi bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini yani arkasında kimin olduğunu soruyor, merak ediyor. Ben size söyleyeyim kimin olduğunu. Bu saldırının arkasında günlerdir başta Ahmet Hakan olmak üzere Doğan Grubunu kürsülerden hedef gösteren, manşetlerden hedef gösteren, bizzat buraya evinin önüne gelip dayak atacağını söyleyen, gazeteleri basan, köşelerinde ezeceğini söyleyen ve buna rağmen hiçbir hukuki soruşturmaya konu olmayan kişiler var' dedi.

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