Cüneyt Özdemir: Affedersiniz, HDP yandaşlığı yok mu?

HaberTürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında gazeteci Cüneyt Özdemir, "Apolitik olarak değişti mi Cüneyt Özdemir? 'Eskiden muhaliftin, şimdi yandaşsın, iktidara yaranmaya çalışıyor Cüneyt Özdemir' bu doğru mu?" sorusunu yanıtladı. Özdemir, bu soruya cevap verirken HDP yandaşı tabiri öncesinde 'affedersin' ifadesi kullandı. Daha sonra konuyla ilgili konuşan Özdemir, sözlerinin yanlış yere çekildiğini söyledi.

Youtube kanalından yaptığı canlı yayında kendisine yönelik eleştirilere değinen Cüneyt Özdemir, "Orada onu demek istemedim. 'Ben HDP'nin gerçekten diğer partilere baktığınızda daha demokratik, parti içi demokrasisi daha çalışan, kadınlara daha fazla kota ayıran, değer veren bir parti olduğunu düşünüyorum. Onun bile yandaşları körü körüne yandaşlık yapıyorlar' diyorum. O gidiyor benim anlattıklarımı 'böyle dedi'. Öyle görmek istiyorsan devam et. Ben ne diyebilirim abi. Bakış açını değiştirmek çok zor" açıklamasını yaptı.

Özür diledi

Daha sonra Twitter hesabından da bir video paylaşan Özdemir, yanlış yerlere çekildiğini söylediği ifadeleri için "Kürt düşmanı olmadığım mı kaldı, HDP düşmanı olmadığım mı kaldı, herkes kendi kafasına göre söylüyor. Sürçülisan ettiysem affola ki görünüşe göre etmişim. Oradaki kastım şudur; 'HDP'yi gerçekten diğer partilere baktığınızda daha demokratik, parti içi demokrasisi daha çalışan, kadınlara daha fazla kota ayıran, değer veren bir parti olarak görüyorum. Bu yüzden affedersiniz HDP'de bile körü körüne yandaşlar var' diyorum. Birilerini kırdıysam buradan yeniden özür dilerim" açıklamasını yaptı.

Özdemir şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bir insanın beğendiği şeyleri söylediğim için ben onun taraftarı olmam. Yandaşlık neyin yandaşlığı, AK Parti yandaşlığı mı? CHP yandaşlığı yok mu, İyi parti yandaşlığı yok mu, affedersin HDP yandaşlığı yok mu? Bütün yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş durumda. Diğer partileri destekleyenler demokrat, AK Parti'yi destekleyenler demokrat oluyor" diye konuştu.

Twitter'da TT oldu

"Affedersiniz HDP yandaşlığı yok mu?" diyen Cüneyt Özdemir Twitter'da birçok kullanıcı tarafından eleştirildi ve TT oldu.

Kullanıcılar, Özdemir'in bu ifadesine tepki gösterdi. İşte onlardan bazıları;