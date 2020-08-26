Cüneyt Özdemir: 30 Ağustos'u bambaşka bir şölene çevirerek kutlayabiliriz; illa resmî geçit şart değil ki

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'pandemi' gerekçesiyle kısıtlamalar ile ilgili "30 Ağustos'u bambaşka bir şölene çevirerek kutlayabiliriz; CHP'nin elini tutan mı var, CHP büyükşehir belediyelerin tamamına sahip, paraları da var. 30 Ağustos konserleri organize etsinler. İlla resmi geçit şart değil ki" dedi.

'CHP'nin yeni bir şey üretmesi gerektiğini' söyleyen Özdemir "İlla konser de değil dans konserleri, müzikaller olabilir. Sonuçta cumhuriyet dediğin nedir aydınlanmadır. Aydınlanma da biraz budur. 'Zaman yok' demeyin. Bir şey üretin" diye konuştu.