Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Murat Arkın, Twitter hesabından; 'Söz vermiştik. Yerine getiriyoruz. Babamdan sizlere mesaj var. Sevgiler dostlar...' notunu düşerek babası Cüneyt Arkın'ın videosunu paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan usta oyuncu videoda şunları söyledi: "Biraz kendime gelip sokağa çıktım. Yarabbi o ne güzel şey; o insanlar, geldiler geldiler. Üzerlerinde böyle bir üzüntü biraz da beni görmekten gelen bir sevinç, 'Geçmiş olsun' dediler. 'Dualarımız seninle olacak' dediler. Sağolun ben de sizin bayramınızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum."