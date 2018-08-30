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Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2018 17:08

Murat Arkın, Twitter hesabından; 'Söz vermiştik. Yerine getiriyoruz. Babamdan sizlere mesaj var. Sevgiler dostlar...' notunu düşerek babası Cüneyt Arkın'ın videosunu paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan usta oyuncu videoda şunları söyledi: "Biraz kendime gelip sokağa çıktım. Yarabbi o ne güzel şey; o insanlar, geldiler geldiler. Üzerlerinde böyle bir üzüntü biraz da beni görmekten gelen bir sevinç, 'Geçmiş olsun' dediler. 'Dualarımız seninle olacak' dediler. Sağolun ben de sizin bayramınızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum."

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