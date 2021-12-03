Cüneyt Arkın'ın repliği, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası gündem oldu: "Ben Kemal, geliyorum"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası, Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı 'Hınç' filminde yer alan "Ben Kemal, geliyorum" repliği gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası, yönetmeliğini Natuk Baytan'ın yaptığı ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı 1976 yapımı 'Hınç' filminde yer alan replik gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan film sahnesinde, mafya ile mücadele eden Kemal karakterinin yapacağı baskın öncesi telefonla arayarak "Ben Kemal, geliyorum" repliği yer alıyor.

Filmin konusu

Komiser Kemal tuttuğunu koparan bir polistir. Bir gün istemeden kız kardeşinin ölümüne sebep olur ve hapse girer. Girdiği koğuşta daha önce yakaladığı mafya babaları ve adamları vardır. Kemal'le alay ederler. Mafya babası Kemal'e kendisini yakalayıp mahkûm ettirdiği için intikam almak için gün sayar. Kemal hapisten çıkar. Hayırsever biri Kemal'i hurdalıkta bulur ve ona iş gösterir. Aslında o kişi mafyada çalışmaktadır. Kemal farkında olmadan mafyanın eline düşmüştür. Mafya babası da hapisten çıkmıştır. Bunların hepsi daha önce planlanmıştır. Kemal orada alın teriyle çalışan biriyle tanışır. Onunla dost olur. Mafya bundan rahatsızlık duyar. Arkadaşına kaza süsü verilip ezilerek öldürülür. Daha sonra ailesi de. Kemal ağır yaralanır ve kaza olan yerdeki hemşire ona bakarak onu iyileştirir. Bu hemşireyi de mafya öldürür. Kemal'in intikam alma zamanı gelmiştir...(Wikipedia)