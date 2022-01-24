Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in vefatının ardından gözyaşlarını tutamadı: "Benim parçam gitti, hatıralarım gitti"

Yıllarca birçok filmde rol aldığı yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölüm haberini alan Cüneyt Arkın, telefonla bağlandığı canlı yayında Girik'in vefatı hakkında konuşurken göz yaşlarıyla "Benim parçam gitti, hatıralarım gitti" dedi.

NTV'nin canlı yayına bağlanan ve Girik'in vefatı hakkında konuşurken ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.