Cüneyt Arkın'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararına Yeşilçam sahnesiyle tepki: "Önce hayaller ölür"

Danıştay’ın Andımız kararına tepki gösteren Cüneyt Arkın, “Önce hayaller ölür” dedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 'Andımız' ile ilgili önceki gün nihai kararını verdi. Buna göre Kurul, MEB’in itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırmış oldu. Bu karar uyarınca okullarda 'Andımız'ın okullarda okunmaması uygulamasına devam edilecek. Danıştay’ın kararına tepkiler büyüdü. Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün yaptığı açıklama ile karara tepki gösterdi.