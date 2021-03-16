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Cüneyt Arkın'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararına Yeşilçam sahnesiyle tepki: "Önce hayaller ölür"

Sanatçı Cüneyt Arkın’dan 'Andımız'ın kaldırılmasına tepki

16 Mart 2021 16:56

Danıştay’ın Andımız kararına tepki gösteren Cüneyt Arkın, “Önce hayaller ölür” dedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 'Andımız' ile ilgili önceki gün nihai kararını verdi. Buna göre Kurul, MEB’in itirazını oy çokluğu ile kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırmış oldu. Bu karar uyarınca okullarda 'Andımız'ın okullarda okunmaması uygulamasına devam edilecek. Danıştay’ın kararına tepkiler büyüdü. Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün yaptığı açıklama ile karara tepki gösterdi.

'Andımız'ın kaldırılması kararına yönelik bir tepki de sanatçı Cüneyt Arkın’dan geldi. Arkın, konu ile ilgili sosyal medya hesabından Yeşilçam filminden 'Andımız’ın okunduğu bir bölümü paylaşarak “Önce hayaller ölür” ifadesini kullandı.

cüneyt arkındanıştayyeşilçamandımızkarar

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