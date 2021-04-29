Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İktidar, milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" dedi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, iktidarın, milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" talimatı verdiğini söyledi.

Tele1 TV'ye katılan Mustafa Balbay, tam kapanma kararının aslında tam kapanma olmadığını savundu. Desteksiz kapanmanın halkta tepkiye yol açtığını ifade eden Balbay, esnafa destek önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddinin ardından, iktidarın milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" talimatı verdiğini anlattı. Balbay, "Bu ne kadar etkili olur bilemem ama böyle bir çözüm bulmuşlar" diye konuştu.