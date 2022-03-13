Cumhuriyet Yazarı Bilgin Gökberk: Bakan Nebati ekonomide ne kadar etkinse Nihat Özdemir de futbolda o kadar etkin

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Bilgin Gökberk, 13 hakemin klasman dışı bırakılmasını “Spora siyaset değil iktidar karıştı, kimse Saray'dan icazet almadan böyle bir karar veremez. Zaten Bakan Nebati ekonomik kararlarda ne kadar etkinse Nihat Özdemir de futbolda o kadar etkin" diye değerlendirdi.

Gökberk, KRT TV'de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında hakemlerin görevden alınmasının Merkez Hakem Kurulu ile ilgisi olmadığını savundu.

Gökberk, programda özetle şunları söyledi:

"Ekonomiye Nurettin Nebati’nin ne kadar katkısı varsa ve ekonomik kararları ne kadar o alabiliyorsa futbolda da o kadar Nihat Özdemir karar veriyor. Zaten Özdemir bugün görevden alınsa bayram edecek. Burası zaten bir kurul falan da değil. Futbolda kararları kim alıyor ben izah edeyim; Cumhurbaşkanın bir kardeşi var Mustafa Erdoğa o ve Rıdvan Dilmen'in olduğu içinde eski futbolcuların da olduğu bir grup var etkin. Servet Yardımcı var Futbol Fedarasyonu'nda gerçi onun da bu grupta olduğu söyleniyor ama... Bir de Göksel Beyin grubu olan Başakşehir gurubu var eski İBB ekibi.

Cüneyt Çakır kararı benden öğrendi

Hiç kimse 13 hakemin neden görevden alındığını bilmiyor. Böyle büyük bir kararı kimse tek başına alamaz. Cüneyt Çakır'ı aradım haberi duyunca, o da bilmiyorum, senle aynı anda öğrendim, diyor. Kimse bir şey bilmiyor. Ama bir gerçek var bu kararı Hakem Kurulu Başkanı almadı, Federasyon da almadı. Federasyon Başkanı “Bize rapor geldi, oybirliği ile kabul ettik” diyor, bu da doğru değil. Sonuçta Türkiye'de bütün önemli kararları kim veriyorsa o aldı bu kararı da. Saray karar veriyor, saraydan icazet almadan kimse böyle bir karar veremez.”