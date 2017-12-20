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Cumhuriyet davası için Kadıköy’de buluşma çağrısı: Tutsaklık 2017’de kalsın

20 Aralık 2017 13:25

Eylem, 2 Aralık'ta Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda düzenlenecek. Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'e destek amacıyla düzenlenecek eyleme çağrı yaptı. Çağrı metninde, "2017’nin tamamını tutsak geçiren arkadaşlarımız 2018’e özgür girsin diye; Pazartesi Çağlayan'da başlayacak duruşma öncesinde yine Kadıköy'deyiz" ifadesi yer aldı. Duruşma 25-26 Aralık'ta Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın son duruşması 31 Ekim'de görülmüştü. Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıklar Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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