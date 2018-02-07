Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Vize serbestisi Türkiye'de AB algısını değiştirir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Sözcü Kalın, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili vize serbestisi çalışmasını tamamlayıp AB komisyonuna teslim edileceğini belirtti ve " Vizesiz AB için beklentimiz var" diye konuştu. "Biz bu trafiğin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını umut ediyoruz. Bir takım gecikmeler yaşanmış olsa da bugün itibarıyla yeni bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. En kısa sürede hayata geçirilmesi, sağlanırsa Türkiye'deki AB algısı da değişecektir. Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart'a Varna'da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir"