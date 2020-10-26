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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi'

Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi, 9 Kasım'a kadar 11.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek

26 Ekim 2020 09:25

 İletişim Başkanlığı tarafından ressam Osman Hamdi Bey anısına dijital sergi hazırlandı. Sergi, bugün Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açılacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunulmasına devam edildiği belirtilip, hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle dijital sergilerin gerçekleştirileceği '360 Kültür Sanat Projesi'nin hayata geçirildiği kaydedildi.

Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi, 9 Kasım'a kadar 11.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Misafirler, dijital sergide Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.

Serginin duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun da, "İletişim Başkanlığı olarak tarihî ve kültürel zenginliklerimizi dijital teknolojiyle vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Çağdaş Türk resim sanatının ve müzeciliğinin öncüsü Osman Hamdi Bey’in Dijital Sergisi’ne tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi. 

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Fahrettin AltunOsman Hamdi Beydijital sergiistanbulCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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