Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan hesap soramaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yönelik eleştirilere tepki göstererek "Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan hesap soramaz" dedi.

Uçum, Habertürk TV’de katıldığı bir programda, devlet memurundan çok bir siyasetçi gibi paylaşımlar yaptığı eleştirileri yöneltilen İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a destek oldu.

“Bugün Fahrettin Bey olur yarın Ahmet Bey olur, başkası olur. Sonuçta devletin ihtiyaçları üzerinden ortaya koyduğu yaklaşıma 'hesap vereceksiniz' demek devletten hesap sormak demektir" diyen Uçum, "Eleştirileri oradaki sorumluluk üstlenmiş aktörler üzerinden yapabilirsiniz, gerekli duyuruları yapabilirsiniz. Ama kurumsal olarak bu yapıları karşınıza alırsanız siz devleti karşınıza almış oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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