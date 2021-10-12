“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Tugay Odabaşıoğlu: Hak, hukuk ve adalete olan inancım daha da arttı

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, tahliye edilmesinin ardından partililerle bir araya geldi. Odabaşıoğlu, “Hak, hukuk ve adalete olan inancım daha da arttı. Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş; ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.’ Bu özgürlük ve bağımsızlığa olan inanç bizim en büyük hayat felsefemizdir” dedi.

Odabaşıoğlu, bugün, CHP Denizli İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Toplantıya; CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Odabaşıoğlu’nun eşi Nilay Aslan Odabaşıoğlu ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 27 Eylül’de, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Odabaşıoğlu, dün akşam, avukatının itirazının yerinde görülmesi ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.