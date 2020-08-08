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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Beyrut'ta patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti

Oktay, Türkiye’nin Beyrut Limanı’nın yeniden inşası için yardıma hazır olduğunu kaydetti

08 Ağustos 2020 17:26

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Beyrut’a gitti.

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan’da Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Başbakan Hassan Diab’la bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu söyledi. Oktay ayrıca Türkiye’nin Beyrut Limanı’nın yeniden inşası için yardıma hazır olduğunu kaydetti. Oktay, bu noktada Mersin Limanı’nın da Lübnan’ın hizmetinde olduğunu belirtti.

 

 

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