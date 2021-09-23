Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST’te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST'e katıldı.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2021, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Bu yıl 4’cüsü düzenlenen festivale Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Oktay’a TEKNOFEST alanını gezdirdi. Oktay’a çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.