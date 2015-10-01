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Cumhurbaşkanı TBMM'yi açarken muhalefetle tartıştı: Rahatsız mı oldun!

01 Ekim 2015 19:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açılan TBMM 25. Dönem 2. Yasama Yılı gergin başladı. Konuşması sırasında muhalefet sıralarının sık sık protesto ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini eleştiren muhalefet sıralarına yönelerek, "Onlar Kürt kardeşlerimi onlar temsil etmiyor, burada Kürt kardeşlerim var benim de siz tanımıyorsunuz!" diye çıkıştı. Erdoğan, "Terörist ayrı, Kürt ayrı. Mücadelemiz bir etnik kökenle değil terörledir, terör örgütüyledir, teröristledir" dedi. Yine muhalefetten gelen bir protesto sonrası Erdoğan, "Biz o bölgeye çok gittik, siz kaç kere gittiniz onu söyleyin. O bölgelerde teşkilat bile kuramıyorsunuz. Gidin çalışma yapın. Yapmadınız, yapmıyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak gitmediğim il yok" diye konuştu. Erdoğan, MHP sırasından gelen bir eleştiriye de "Rahatsız mı oldun? Ben sayıyorum, gereği neyse yapın. Terör örgütleri akrep gibidir, eninde sonunda elinde taşıyanı da sokar. Siz bu kürsülerin acemisisiniz. Nerede hitap edilir öğreneceksiniz" karşılığını verdi.

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