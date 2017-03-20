Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marcel Desailly'e penaltı!

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi İstanbul'da başladı. Organizasyona başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok devlet ve futbol adamı katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye konuk olan dünyaca ünlü futbolcularla görüşen Erdoğan, Fransız futbol efsanesi Marcel Desailly'nin koruduğu kaleye penaltı attı. Salondaki küçük sahada bulunan kaleye geçen Marcel Desailly, Erdoğan'ın penaltısını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Cumhurbaşkanı'nın penaltı atışını Arda Turan, Emre Belözoğlu, Christian Vieri, Fatih Terim gibi isimler de izledi ve alkışladı.