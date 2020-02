Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et hemen çekileyim, peki sen çekilebilir misin?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi: AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et hemen çekileyim, peki sen çekilebilir misin? "Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Esed'le konuşun diyor 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Bunda yüz yok onur yok. (Kemal Kılıçdaroğlu) AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et, ben bu makamda durmam, bu görevden çekilirim. Sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın." "Sana söyledik hadi gel YPG PYD PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. El Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. DHKP-C terör örgütüdür de göreyim seni ya. Diyemezsin çünkü gücünü onlardan alıyorsun. Onların desteği ile Hakkari'de miting yapacak kadar zavallısın sen? Bize tarihi konuşturtma..."