Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Bu trenden düşenler düştükleriyle kalırlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'e gönderme yaptı. "Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğunu, kimlerle aynı yere geçtiğine dikkat etmeli" diyen Erdoğan, "Bu trenden düşenler düştükleriyle kalırlar" ifadesini kullanarak şunları ekledi: "Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Kemalet ile Kemalat olmaz." Kaynak: NTV